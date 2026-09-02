Festival Résurgence X atelier café réparation Le Quart-lieu Cauvaldor Saint-Céré
mardi 20 octobre 2026 · Le Quart-lieu Cauvaldor · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X atelier café réparation
Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:00:00
fin : 2026-10-20 19:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Dans le cadre des Journée Nationales de la Réparation, les animateurs du Fablab et les bénévoles vous accompagnent pour diagnostiquer les pannes de votre matériel et redonner vie à vos objets du quotidien
À partir de 10 ans
Sur réservation
Dans le cadre des Journée Nationales de la Réparation, les animateurs du Fablab et les bénévoles vous accompagnent pour diagnostiquer les pannes de votre matériel et redonner vie à vos objets du quotidien
À partir de 10 ans
Sur réservation
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Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 41
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English :
As part of National Repair Days, Fablab staff and volunteers will help you diagnose problems with your equipment and breathe new life into your everyday items
%Ages 10 and up
Reservations required
L’événement Festival Résurgence X atelier café réparation Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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