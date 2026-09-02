Festival Résurgence X atelier café réparation Le Quart-lieu Cauvaldor Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X atelier café réparation

Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 16:00:00

fin : 2026-10-20 19:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Dans le cadre des Journée Nationales de la Réparation, les animateurs du Fablab et les bénévoles vous accompagnent pour diagnostiquer les pannes de votre matériel et redonner vie à vos objets du quotidien

À partir de 10 ans

Sur réservation

Dans le cadre des Journée Nationales de la Réparation, les animateurs du Fablab et les bénévoles vous accompagnent pour diagnostiquer les pannes de votre matériel et redonner vie à vos objets du quotidien

À partir de 10 ans

Sur réservation

.

Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of National Repair Days, Fablab staff and volunteers will help you diagnose problems with your equipment and breathe new life into your everyday items

%Ages 10 and up

Reservations required

L’événement Festival Résurgence X atelier café réparation Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne