Sortie vélo Saint-Céré
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Sortie vélo
Quai du Puits de Larribe Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les ami.e.s bénévoles du Vélotonome vous invitent à venir pédaler ensemble.
De Saint-Céré à Gluges, aller retour, une nuit au camping, des pique-niques partagés, on se retrouve à l'atelier le samedi à 13h30
pour l'heureux départ
Les ami.e.s bénévoles du Vélotonome vous invitent à venir pédaler ensemble.
De Saint-Céré à Gluges, aller retour, une nuit au camping, des pique-niques partagés, on se retrouve à l'atelier le samedi à 13h30
pour l'heureux départ
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Quai du Puits de Larribe Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 45 84 07 76
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English :
The volunteer friends at V%E9lotonome invite you to come pedal together.
From Saint-C%E9r%E9 to Gluges and back, with one night at the campground and shared picnics, we’ll meet at the workshop on Saturday at 1:30 p.m.
for a joyful send-off
L’événement Sortie vélo Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne
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