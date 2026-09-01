Informations pratiques

Saint-Céré

Sortie vélo

Quai du Puits de Larribe Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les ami.e.s bénévoles du Vélotonome vous invitent à venir pédaler ensemble.

De Saint-Céré à Gluges, aller retour, une nuit au camping, des pique-niques partagés, on se retrouve à l'atelier le samedi à 13h30

pour l'heureux départ

Les ami.e.s bénévoles du Vélotonome vous invitent à venir pédaler ensemble.

De Saint-Céré à Gluges, aller retour, une nuit au camping, des pique-niques partagés, on se retrouve à l'atelier le samedi à 13h30

pour l'heureux départ

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Quai du Puits de Larribe Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 45 84 07 76

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English :

The volunteer friends at V%E9lotonome invite you to come pedal together.

From Saint-C%E9r%E9 to Gluges and back, with one night at the campground and shared picnics, we’ll meet at the workshop on Saturday at 1:30 p.m.

for a joyful send-off

L’événement Sortie vélo Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne