Visite guidée du musée de la Bible, Musée de la Bible, Saint-Céré

Informations pratiques

Visite guidée du musée de la Bible 19 et 20 septembre Musée de la Bible Lot

Gratuit. Entrée libre. Limité à 5 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Articulée autour d’une réplique de la presse de Gutenberg, cette exposition permanente vous invite à découvrir l’histoire fascinante du premier livre imprimé entre 1452 et 1455 : la Bible Vulgate.

Présentée sur 12 panneaux thématiques, la visite retrace l’origine de la Bible, sa transmission au fil des siècles, sa diffusion à travers le monde, ainsi que la richesse de son message.

Ce musée, unique en Occitanie, abrite également des pièces rares et étonnantes, comme la plus petite Bible du monde, gravée sur une puce de silicium, ou la « Bible du confinement », témoin d’une initiative contemporaine originale.

Une plongée passionnante dans l’histoire du livre et de la foi, accessible à tous, curieux comme passionnés.

Musée de la Bible 7 place Jean Jaurès, 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 06 38 31 26 28 https://www.espacebible.com Exposition sur le premier livre imprimé sur une presse Gutenberg, la Bible, Patrimoine Culturel de l’Humanité. Parking à proximité.

Articulée autour d’une réplique de la presse de Gutenberg, cette exposition permanente vous invite à découvrir l’histoire fascinante du premier livre imprimé entre 1452 et 1455 : la Bible Vulgate.

© Patrick de Bernard