Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X exposition itinérante et pédagogique Sur les pas de Gaston Monnerville

place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-19

Cette exposition itinérante nous emmène sur les pas de Gaston Monnerville figure politique lotoise singulière qui éclaire le parcours de femmes et d’hommes politiques et militants sur le territoire du nord du Lot

Cette exposition itinérante nous emmène sur les pas de Gaston Monnerville figure politique lotoise singulière qui éclaire le parcours de femmes et d’hommes politiques et militants sur le territoire du nord du Lot. Son parcours, qui le mène de la Guyane au Sénat en passant par les terres lotoises, illustre l’engagementet les valeurs d’un homme qui a portéles valeurs républicaines humanistesjusqu’à son dernier souffle.Ce portrait nous invite à re découvrir

les institutions démocratiques de la Cinquième République française, pour en comprendre les fonctionnements et les rouages. A l’heure où des enjeux électoraux stratégiques sont à l’œuvre, cette exposition est une manière de reprendre en main notre pouvoir citoyen tout en interrogeant l’enjeu d’une évolution de nos institutions

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place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

This traveling exhibition takes us on a journey in the footsteps of Gaston Monnerville, a unique political figure from the Lot region who sheds light on the careers of politicians and activists in northern Lot.

L’événement Festival Résurgence X exposition itinérante et pédagogique Sur les pas de Gaston Monnerville Saint-Céré a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Dordogne