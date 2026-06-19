Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine Théâtre de l’Usine Saint-Céré
Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine Théâtre de l’Usine Saint-Céré jeudi 6 août 2026.
Saint-Céré
Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine
Théâtre de l’Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 10:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Entrez dans les coulisses du Théâtre et découvrez ce que le public ne voit jamais passerelles, loges, métiers de l’ombre et secrets de fabrication
Entrez dans les coulisses du Théâtre et découvrez ce que le public ne voit jamais passerelles, loges, métiers de l’ombre et secrets de fabrication. Une visite pas comme les autres, entre histoire du lieu et magie du spectacle
Avec Marlène Redon et India Bac
Sur inscription
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Théâtre de l’Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08
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English :
Go behind the scenes at the theater and discover what the audience never sees: catwalks, dressing rooms, behind-the-scenes roles, and the secrets of the trade
L’événement Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée de la Dordogne
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