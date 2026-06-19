Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine Théâtre de l’Usine Saint-Céré

Saint-Céré

Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine

Théâtre de l’Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 10:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Entrez dans les coulisses du Théâtre et découvrez ce que le public ne voit jamais passerelles, loges, métiers de l’ombre et secrets de fabrication

Entrez dans les coulisses du Théâtre et découvrez ce que le public ne voit jamais passerelles, loges, métiers de l’ombre et secrets de fabrication. Une visite pas comme les autres, entre histoire du lieu et magie du spectacle

Avec Marlène Redon et India Bac

Sur inscription

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Théâtre de l’Usine 18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08

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English :

Go behind the scenes at the theater and discover what the audience never sees: catwalks, dressing rooms, behind-the-scenes roles, and the secrets of the trade

L’événement Rendez-vous Curieux visite du théâtre de l’Usine Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée de la Dordogne