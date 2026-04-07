Saint-Céré

Marché des potiers de Saint-Céré

Place de la République Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Le 28e Marché des Potiers de Saint Céré vous propose de découvrir le travail des 35 potiers professionnels venus de toute la France

Le 28e Marché des Potiers de Saint Céré vous propose de découvrir le travail des 35 potiers professionnels venus de toute la France. Toutes les techniques céramiques seront présentées, des pièces utilitaires aux décoratives et sculptures

Un atelier de modelage et une démonstration animeront ces journées d’Artisanat d’Art, où initiation, pédagogie et partage seront au rendez-vous

Des panneaux didactiques permettront d’expliquer au public de façon simple et pédagogique les différentes argiles utilisées par les potiers-céramistes, ainsi que les techniques de façonnage, d’émaillage et de cuissons

Pendant ces deux jours, une exposition/concours permettra aux visiteurs de voter pour la pièce de leur choix. Un des votants gagnera la pièce plébiscitée

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Place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 03 72 77 01

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English :

The 28th Saint Céré Potters’ Market invites you to discover the work of 35 professional potters from all over France

L’événement Marché des potiers de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée de la Dordogne