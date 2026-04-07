Marché des potiers de Saint-Céré Saint-Céré
Marché des potiers de Saint-Céré Saint-Céré jeudi 6 août 2026.
Saint-Céré
Marché des potiers de Saint-Céré
Place de la République Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Le 28e Marché des Potiers de Saint Céré vous propose de découvrir le travail des 35 potiers professionnels venus de toute la France
Le 28e Marché des Potiers de Saint Céré vous propose de découvrir le travail des 35 potiers professionnels venus de toute la France. Toutes les techniques céramiques seront présentées, des pièces utilitaires aux décoratives et sculptures
Un atelier de modelage et une démonstration animeront ces journées d’Artisanat d’Art, où initiation, pédagogie et partage seront au rendez-vous
Des panneaux didactiques permettront d’expliquer au public de façon simple et pédagogique les différentes argiles utilisées par les potiers-céramistes, ainsi que les techniques de façonnage, d’émaillage et de cuissons
Pendant ces deux jours, une exposition/concours permettra aux visiteurs de voter pour la pièce de leur choix. Un des votants gagnera la pièce plébiscitée
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Place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 03 72 77 01
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English :
The 28th Saint Céré Potters’ Market invites you to discover the work of 35 professional potters from all over France
L’événement Marché des potiers de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée de la Dordogne
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