Festival Résurgence X expression corporelle le corps dans l’espace public avec la Cie Étadam Saint-Céré
jeudi 15 octobre 2026 · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X expression corporelle le corps dans l’espace public avec la Cie Étadam
place du Mercadial Saint-Céré Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15 20:00:00
Date(s) :
2026-10-15
En déployant divers outils d’improvisation collective et d’exploration du corps, cet atelier vous invite à partager une nouvelle expérience sensorielle et créative
En déployant divers outils d’improvisation collective et d’exploration du corps, cet atelier vous invite à partager une nouvelle expérience sensorielle et créative. Une manière de lâcher prise et de se mettre à l’écoute de nos paysages intérieurs et extérieurs
Venir en tenue confortable, avec chaussures de sport et gourde d’eau
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place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 23 45 88 37
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English :
Using a variety of tools for collective improvisation and physical exploration, this workshop invites you to share a new sensory and creative experience
L’événement Festival Résurgence X expression corporelle le corps dans l’espace public avec la Cie Étadam Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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