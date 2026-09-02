Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X expression corporelle le corps dans l’espace public avec la Cie Étadam

place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 20:00:00

Date(s) :

2026-10-15

En déployant divers outils d’improvisation collective et d’exploration du corps, cet atelier vous invite à partager une nouvelle expérience sensorielle et créative

En déployant divers outils d’improvisation collective et d’exploration du corps, cet atelier vous invite à partager une nouvelle expérience sensorielle et créative. Une manière de lâcher prise et de se mettre à l’écoute de nos paysages intérieurs et extérieurs

Venir en tenue confortable, avec chaussures de sport et gourde d’eau

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place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 23 45 88 37

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English :

Using a variety of tools for collective improvisation and physical exploration, this workshop invites you to share a new sensory and creative experience

L’événement Festival Résurgence X expression corporelle le corps dans l’espace public avec la Cie Étadam Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne