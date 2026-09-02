Festival Résurgence X Gilles, les vélos et les migrants Centre Socioculturel l’Etincelle Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X Gilles, les vélos et les migrants

Centre Socioculturel l’Etincelle 89 avenue Lucien Darnis, Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-03 2026-11-07

Engagé bénévolement dans l’association SESAM, Gilles répare des vélos pour les donner aux migrants qui vivent à Souillac

Engagé bénévolement dans l’association SESAM, Gilles répare des vélos pour les donner aux migrants qui vivent à Souillac. La photographe, Annie Decupper, partage ces moments de réparation et de joie

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Centre Socioculturel l’Etincelle 89 avenue Lucien Darnis, Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19

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English :

As a volunteer with the SESAM association, Gilles repairs bicycles to donate them to migrants living in Souillac

L’événement Festival Résurgence X Gilles, les vélos et les migrants Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne