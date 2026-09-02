Festival Résurgence X Gilles, les vélos et les migrants Centre Socioculturel l’Etincelle Saint-Céré
jeudi 1 octobre 2026 · Centre Socioculturel l'Etincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X Gilles, les vélos et les migrants
Centre Socioculturel l’Etincelle 89 avenue Lucien Darnis, Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-03 2026-11-07
Engagé bénévolement dans l’association SESAM, Gilles répare des vélos pour les donner aux migrants qui vivent à Souillac
Engagé bénévolement dans l’association SESAM, Gilles répare des vélos pour les donner aux migrants qui vivent à Souillac. La photographe, Annie Decupper, partage ces moments de réparation et de joie
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Centre Socioculturel l’Etincelle 89 avenue Lucien Darnis, Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 7 84 27 52 19
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English :
As a volunteer with the SESAM association, Gilles repairs bicycles to donate them to migrants living in Souillac
L’événement Festival Résurgence X Gilles, les vélos et les migrants Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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