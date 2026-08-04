Festival Roots Reggae Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
vendredi 26 mars 2027 · Complexe culturel de l’Angelarde · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Festival Roots Reggae
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 19:30:00
fin : 2027-03-26 23:30:00
Date(s) :
2027-03-26
Pour la toute première édition du ROOTS ENSEMBLE FESTIVAL, nous vous proposons de faire vibrer votre corps sur des sons Reggae, Roots & Dub avec DUB INC YANISS ODUA et IRONLEG .
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Roots Reggae
L’événement Festival Roots Reggae Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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