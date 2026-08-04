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Festival Roots Reggae Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

vendredi 26 mars 2027 · Complexe culturel de l’Angelarde · Châtellerault

Festival Roots Reggae Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 26 mars 2027
Fin
samedi 27 mars 2027
Heure de début
19:30:00
Lieu
Complexe culturel de l’Angelarde
Adresse
44 rue de l’Angelarde
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Festival Roots Reggae

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 19:30:00
fin : 2027-03-26 23:30:00

Date(s) :
2027-03-26

Pour la toute première édition du ROOTS ENSEMBLE FESTIVAL, nous vous proposons de faire vibrer votre corps sur des sons Reggae, Roots & Dub avec DUB INC YANISS ODUA et IRONLEG   .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Roots Reggae

L’événement Festival Roots Reggae Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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