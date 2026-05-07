Festival Saint-Céré Birds on a wire, Rosemary Standley & Dom La Nena Saint-Céré

Saint-Céré

Festival Saint-Céré Birds on a wire, Rosemary Standley & Dom La Nena

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29

L’incomparable duo Birds on a Wire, accueilli à Saint-Céré en 2021 devant une salle comble, clôturera sa tournée 2026 au Festival de Saint-Céré.

La chanteuse Rosemary Standley et la violoncelliste Dom La Nena s’abreuvent à la source des répertoires les plus variés, des hymnes tropicalistes aux standards arabes en passant par le folklore sud-américain

L’incomparable duo Birds on a Wire, accueilli à Saint-Céré en 2021 devant une salle comble, clôturera sa tournée 2026 au Festival de Saint-Céré.

La chanteuse Rosemary Standley et la violoncelliste Dom La Nena s’abreuvent à la source des répertoires les plus variés, des hymnes tropicalistes aux standards arabes en passant par le folklore sud-américain. Comme un oiseau sur la branche, sur le fil, promptes à prendre la première brise pour migrer à tire-d’aile vers d’autres continents, elles ne se refusent aucun voyage, et nous embarquent avec une extrême délicatesse dans leur épopée vocale et musicale incandescente.

Au fil de leur nouvel album, Nuées ardentes, elles explorent le thème de l’adolescence, ses balbutiements, ses aspirations, ses élans fougueux, ses révoltes, sa mélancolie et ses fulgurances, en langues française, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, vietnamienne.

Ici, chaque chanson est une page d’un livre d’histoires qui nous invite à partir en exploration de nos rêveries. De la Renaissance vénitienne jusqu’aux rivages des Pink Floyd, on vogue sur le fil des émotions et la magie opère. La scène devient l’écrin des rêves et des mystères où se chantent ces airs à la fois puissants et délicats. C’est là tout l’art du réenchantement !

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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

The incomparable duo Birds on a Wire, welcomed to Saint-Céré in 2021 in front of a packed house, will close their 2026 tour at the Festival de Saint-Céré.

Singer Rosemary Standley and cellist Dom La Nena draw from the most varied repertoires, from tropical hymns to Arab standards and South American folklore

L’événement Festival Saint-Céré Birds on a wire, Rosemary Standley & Dom La Nena Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée de la Dordogne