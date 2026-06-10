Festival Sainte Périne – Dimanche 21 juin 2026 Parc Sainte Périne Paris
Festival Sainte Périne – Dimanche 21 juin 2026 Parc Sainte Périne Paris dimanche 21 juin 2026.
Au programme des festivités
De 11h à 18h : Activités
sportives, baseball, foot, round net, golf, VTT…
De 12h à 14h : Repas partagé, Foodtruck sur place, tables et
chaises à disposition
De 15h à 18h : jeux de plein air, barbes à papa, pêche aux
canards, ateliers créatifs
De 16h à 17h : spectacle pour enfants Mobilmôme et Boum Party !
De 17h à minuit : Soirée Fête de la musique ! Concert de guitares, théâtre, DJ Set et karaoké
L’accès se fait au 41 rue Mirabeau
Venez nombreux !
A partir de 11h et toute la soirée, venez en famille profiter d’un ensemble d’animations pour petits et grands au Parc Sainte Périne, à l’occasion de la Fête de la musique.
Le dimanche 21 juin 2026
de 11h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00
Parc Sainte Périne 41, rue Mirabeau 75016 Paris
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