Festival Sainte Périne – Dimanche 21 juin 2026 Parc Sainte Périne Paris

Au programme des festivités

De 11h à 18h : Activités

sportives, baseball, foot, round net, golf, VTT…

De 12h à 14h : Repas partagé, Foodtruck sur place, tables et

chaises à disposition

De 15h à 18h : jeux de plein air, barbes à papa, pêche aux

canards, ateliers créatifs

De 16h à 17h : spectacle pour enfants Mobilmôme et Boum Party !

De 17h à minuit : Soirée Fête de la musique ! Concert de guitares, théâtre, DJ Set et karaoké

L’accès se fait au 41 rue Mirabeau

Venez nombreux !

A partir de 11h et toute la soirée, venez en famille profiter d’un ensemble d’animations pour petits et grands au Parc Sainte Périne, à l’occasion de la Fête de la musique.

Le dimanche 21 juin 2026

de 11h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

Parc Sainte Périne 41, rue Mirabeau 75016 Paris



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