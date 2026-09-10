Festival Salon du Bien-Être et Arts Divinatoires Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 3 octobre 2026 · Rue Catherine Opalinska · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
Festival Salon du Bien-Être et Arts Divinatoires
Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Découvrez un rendez-vous dédié au bien-être sous toutes ses formes ! Près de 100 exposants praticiens, coachs, thérapeutes, artisans et professionnels passionnés seront réunis autour de quatre grands univers bien-être, médecines douces et alternatives, bio et arts divinatoires.
Accès grand public.Tout public
0 .
Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00
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English :
Discover an event dedicated to wellness in all its forms! Nearly 100 exhibitors—practitioners, coaches, therapists, artisans, and passionate professionals—will come together around four main themes: wellness, complementary and alternative medicine, organic products, and the divinatory arts.
Open to the general public.
L’événement Festival Salon du Bien-Être et Arts Divinatoires Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY
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