Festival Salon Nature et Randos Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Festival Salon Nature et Randos

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Le Salon Nature & Randos arrive à Nancy pour sa première édition et vous invite à célébrer la nature, l’évasion et les activités sous toutes leurs formes. Que vous soyez randonneur débutant, sportif confirmé, amateur de grands espaces ou passionné d’aventure, ce salon est fait pour vous.

Accès grand public.Tout public

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Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

The Nature & Hiking Fair is coming to Nancy for its first edition and invites you to celebrate nature, getting away from it all, and outdoor activities in all their forms. Whether you’re a beginner hiker, an experienced athlete, a lover of the great outdoors, or an adventure enthusiast, this fair is for you.

Open to the general public.

L’événement Festival Salon Nature et Randos Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY