Festival Salsa Para Siempre Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Festival Salsa Para Siempre Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle vendredi 24 juillet 2026.
La Rochelle
Festival Salsa Para Siempre
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-26 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Du 24 au 26 juillet, La Gueule du Loup accueille un festival de salsa avec concerts, shows et initiations de danse. Cuarteto Do Re, Bouga Loup et DJ Achilito animeront ces trois soirées festives.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
From July 24 to 26, La Gueule du Loup hosts a salsa festival with concerts, shows and dance initiations. Cuarteto Do Re, Bouga Loup and DJ Achilito will liven up these three festive evenings.
L’événement Festival Salsa Para Siempre La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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