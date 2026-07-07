Informations pratiques

Uzès

Festival Saveurs & Savoirs 4ème édition

Différents lieux dans Uzès Uzès Gard

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Rencontres et Démonstrations

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-08

Le RDV gastronomie-culture à ne pas manquer, où l’on célèbre non seulement le bon goût, mais aussi le sens de ce que l’on mange. À Uzès, chefs, auteurs, producteurs et passionnés se retrouvent pour questionner, transmettre et savourer ensemble.

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Différents lieux dans Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie contact@saveurs-savoirs.fr

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English : Saveurs & Savoirs Festival 4th edition

The must-attend gastronomy and culture event, where we celebrate not only good taste but also the meaning behind what we eat. In Uzès, chefs, authors, producers, and food enthusiasts come together to explore, share, and savor the experience.

L’événement Festival Saveurs & Savoirs 4ème édition Uzès a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard