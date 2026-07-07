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AGENDA · Uzès

Festival Saveurs & Savoirs 4ème édition Uzès

jeudi 8 octobre 2026 · Uzès

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Différents lieux dans Uzès
Ville
30700 Uzès
Département
Gard
Tarif
8 8 10 Rencontres et Démonstrations

Uzès

Festival Saveurs & Savoirs 4ème édition

Différents lieux dans Uzès Uzès Gard

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Rencontres et Démonstrations

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-08

Le RDV gastronomie-culture à ne pas manquer, où l’on célèbre non seulement le bon goût, mais aussi le sens de ce que l’on mange. À Uzès, chefs, auteurs, producteurs et passionnés se retrouvent pour questionner, transmettre et savourer ensemble.
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Différents lieux dans Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie   contact@saveurs-savoirs.fr

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English : Saveurs & Savoirs Festival 4th edition

The must-attend gastronomy and culture event, where we celebrate not only good taste but also the meaning behind what we eat. In Uzès, chefs, authors, producers, and food enthusiasts come together to explore, share, and savor the experience.

L’événement Festival Saveurs & Savoirs 4ème édition Uzès a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

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