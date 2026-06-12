Festival Sous le Radar 2026 La Boule Noire Paris

L’association Sous le Radar organisera vendredi 19 juin à La Boule Noire, de 20h00 à minuit, la quatrième édition de son festival de musique. Depuis 2023, Sous le Radar a réuni une centaine d’artistes et plus de 5 000 spectateurs à travers son festival et ses différents événements. Avec ce nouveau rendez-vous, Sous le Radar confirme son ambition : installer son festival comme un rendez-vous de repérage, de diffusion et de rencontre autour des nouveaux visages de la scène française.

Entre chanson française, pop, folk, inspirations grunge et sonorités électroniques, la programmation mettra à l’honneur quatre artistes qui participent au renouvellement de la création musicale en France.

Tête d’affiche de cette quatrième édition, Fils Cara, pseudonyme de Marc G. Cannella, développe un travail qui traverse la réalisation musicale, l’écriture, la performance et la création sonore. Inspiré par des gestes musicaux pionniers, de John Cage à Yoko Ono, mais aussi par les grands textes, de Nick Cave à Kendrick Lamar en passant par Joni Mitchell, il envisage chaque projet comme la possibilité d’inventer un nouveau langage.

Illa, autrice, compositrice et interprète, façonne une chanson française sensible, portée par des sonorités bedroom pop, indie et folk. Son écriture mêle l’intime et le politique, avec une parole poétique, frontale et lucide.

Édouard Bielle proposera un univers situé à mi-chemin entre esthétique seventies, comédie romantique et regard caustique sur le quotidien. Avec son premier EP Loverdose, sorti sur Cracki Records, il s’est imposé par des mélodies accessibles et entraînantes.

Woody complétera cette affiche avec une voix puissante et un univers brut, émouvant et personnel. Inspirée par les grandes voix anglaises et américaines, elle mêle éléments organiques et électroniques dans une musique directe, portée par l’émotion et la relation au public.

La Boule Noire, une nouvelle scène pour Sous le Radar

Pour la première fois, le Festival Sous le Radar se tiendra à La Boule Noire, une salle qui a connu plusieurs vies – cabaret durant les Années folles, cinéma, dancing – avant de devenir, depuis sa reprise par La Cigale en 1990, l’un des lieux reconnus des musiques actuelles. En choisissant La Boule Noire, Sous le Radar s’affirme comme un rendez-vous ouvert au public comme aux professionnels, pensé pour faire circuler les projets, les esthétiques et les talents qui composent aujourd’hui la jeune création musicale.

« Avec cette quatrième édition, nous voulons affirmer ce qui fait l’identité du Festival Sous le Radar : offrir au public l’occasion de découvrir des artistes au moment où leur univers s’impose. Fils Cara, Illa, Édouard Bielle et Woody portent chacun une écriture forte et une vraie présence de scène. Les réunir à La Boule Noire, au début du week-end de la Fête de la Musique, c’est proposer un rendez-vous pour entendre aujourd’hui certains des artistes qui feront la scène française de demain. » Nicolas Mienville, Directeur et fondateur de Sous le Radar

À propos de l’association Sous le Radar Créée en 2022, Sous le Radar est une association dédiée au développement et à la promotion des artistes émergents. Depuis le lancement de ses premiers événements en 2023, elle a réuni une centaine d’artistes et plus de 5 000 spectateurs à travers son festival et ses différents rendez-vous. L’association conçoit, produit et organise des événements de spectacle vivant pour donner aux artistes en début de carrière de nouvelles occasions de se produire, de rencontrer leur public et de gagner en visibilité. Elle contribue ainsi au développement de la jeune création musicale en France en rapprochant artistes, publics, lieux de diffusion et professionnels. Plus d’informations sur www.sousleradar.fr

La quatrième édition du festival dédié aux artistes émergents se tiendra vendredi 19 juin dans la salle emblématique du 18e arrondissement, avec Fils Cara, Illa, Édouard Bielle et Woody.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h30 à 00h00

payant

Préventes : 18 euros

Sur place : 20 euros

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T00:00:00+02:00

La Boule Noire 120, boulevard Marguerite de Rochechouart 75018 Paris

https://sousleradar.fr/ contact@sousleradar.fr https://www.facebook.com/festivalsousleradar https://www.facebook.com/festivalsousleradar



Afficher la carte du lieu La Boule Noire et trouvez le meilleur itinéraire

