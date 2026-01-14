Loches

Festival Station 37

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Du 22 au 26 juillet aura lieu la première édition du festival Station 37, un festival de musique classique et jazz en Loches-Sud-Touraine.

37 jeunes musiciens, issus des Conservatoires Nationaux de Paris et de Lyon, donnent 5 concerts ( jazz, musique de chambre, orchestre).

Du 22 au 26 juillet aura lieu la première édition du festival Station 37, un festival de musique classique et jazz entièrement gratuit en Loches-Sud-Touraine.

37 jeunes musiciens, issus des Conservatoires Nationaux de Paris et de Lyon, donnent 5 concerts (jazz, musique de chambre, orchestre) en Indre-et-Loire, dans une ambiance conviviale et accessible à tous

– La Brosse, Perrusson (22/07, 19h)

– Espace Jacques Lanzmann, Perrusson (23/07, 19h30)

– Le Forum, Ligueil (24/07, 19h30)

– Espace Agnès Sorel, Loches (25/07, 19h30)

– Salle des fêtes, Yzeures-sur-Creuse (26/07,19h30)

Chaque soirée se prolonge autour d’une grande buvette musicale ! .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 95 80 66 festival.station37@gmail.com

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English :

From July 22 to 26, the first edition of the Station 37 festival will take place in Loches-Sud-Touraine.

37 young musicians, graduates of the Conservatoires Nationaux de Paris and Lyon, give 5 concerts (jazz, chamber music, orchestra).

L’événement Festival Station 37 Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire