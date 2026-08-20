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Festival Temps de Cirques • Spectacle : 1978 • La Famille Goldini, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

samedi 14 novembre 2026 · La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie · Alès

Festival Temps de Cirques • Spectacle : 1978 • La Famille Goldini, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie
Adresse
155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
7 à 12€

Festival Temps de Cirques • Spectacle : 1978 • La Famille Goldini Samedi 14 novembre, 18h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:55:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:55:00+01:00

Crise économique, crise personnelle et crise de rire !!!

1978 est un seul-en-scène qui convoque Milton Friedman, économiste néolibéral de la fin des années 70 — comme un oncle d’Amérique encombrant. Né en 1978, l’auteur peut en parler : il y était ! Il mêle dans son récit biberons, choc pétrolier et Mitterrand pour réconcilier petite et grande Histoire. Drôle et savant, 1978 transforme la macroeconomie en psychonomie familiale.
https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/1978-2-agenda-9694/

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779642-1978-la-famille-goldini »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/1978-2-agenda-9694/ »}]
FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.

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