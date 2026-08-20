Festival Temps de Cirques • Spectacle : 1978 • La Famille Goldini, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès
samedi 14 novembre 2026 · La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie · Alès
Informations pratiques
Festival Temps de Cirques • Spectacle : 1978 • La Famille Goldini Samedi 14 novembre, 18h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard
7 à 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:55:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:55:00+01:00
Crise économique, crise personnelle et crise de rire !!!
1978 est un seul-en-scène qui convoque Milton Friedman, économiste néolibéral de la fin des années 70 — comme un oncle d’Amérique encombrant. Né en 1978, l’auteur peut en parler : il y était ! Il mêle dans son récit biberons, choc pétrolier et Mitterrand pour réconcilier petite et grande Histoire. Drôle et savant, 1978 transforme la macroeconomie en psychonomie familiale.
https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/1978-2-agenda-9694/
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779642-1978-la-famille-goldini »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/1978-2-agenda-9694/ »}]
FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.
À voir aussi à Alès (Gard)
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