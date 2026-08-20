Festival Temps de Cirques • Spectacle : Ákri • Manel Rosés, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Ákri • Manel Rosés Jeudi 12 novembre, 19h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:50:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T19:50:00+01:00

Changer de vie ? Prenez l’échelle !

Un acrobate, une échelle, une porte — et un seuil à franchir. Ákri explore ces instants suspendus entre deux espaces, entre changer et rester, entre réussir et tomber. L’échelle devient symbole d’un métier, d’un mode de vie, d’une limite. Théâtre, manipulation d’objets, acrobatie et clown fusionnent en un récit profond et inattendu.

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La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779635-akri-manel-roses »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/akri-agenda-9700/ »}, {« data »: {« author »: « La Verrerie d’Alu00e8s », « cache_age »: 86400, « description »: « Un spectacle programmu00e9 dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUES 2026nu25b6ufe0e retrouvez toutes les informations sur www.tempsdecirques.fr », « type »: « video », « title »: « Trailer « Au0301KRI », spectacle de Manel Rosu00e9s », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lJBKjsUau80/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lJBKjsUau80 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMoGTUbPmOFmDSqj55a_LEg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.