Festival Temps de Cirques • Spectacle : Belle à Mourir • Les Enfants Sérieux, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Belle à Mourir • Les Enfants Sérieux Samedi 7 novembre, 17h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T17:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:40:00+01:00

Fin : 2026-11-07T17:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:40:00+01:00

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle…

À croire que la beauté c’est un défi, une compétition avec soi-même autant qu’avec les autres. Qu’à cela ne tienne : voilà une femme prête à en découdre. Tous les moyens y passeront, même les plus absurdes, pour dompter, contraindre, modeler, maîtriser son corps… Elle ne s’épargnera rien pour être belle. Belle à mourir !

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/belle-a-mourir-2-agenda-9696/

https://youtu.be/0JvT7LIpyEI

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779565-belle-a-mourir-les-enfants-serieux »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/belle-a-mourir-2-agenda-9696/ »}, {« data »: {« author »: « Les Enfants Su00e9rieux », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Vidu00e9o Belle u00e0 mourir – Maquillage », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0JvT7LIpyEI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0JvT7LIpyEI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjXnb8uTPEoEor1XsDV-NcQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère. Temps de Cirques Festival