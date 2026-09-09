Festival Temps de Cirques • Spectacle : DJ SIRIUS • Les Enfants Sérieux, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : DJ SIRIUS • Les Enfants Sérieux Samedi 7 novembre, 21h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00

La plus grande fête de l’histoire du cosmos depuis l’époque de Dionysos

DJ Sirius n’est pas tout à fait un DJ. Ses accessoires insolites deviennent instruments, ses objets du quotidien se transforment en scratches. Cumbia, house, hip-hop, reggaeton — le voyage est cosmique et le dancefloor, c’est vous. Kazoos, onomatopées en boucle : ici, tout peut arriver. Jusqu’où nous emmènera ce voyage ?

Tout dépend de l’alignement des étoiles et des planètes. Une expérience à vivre et à danser !

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La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779586-dj-sirius-cie-les-enfants-serieux »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/dj-sirius-agenda-9698/ »}, {« data »: {« author »: « Les Enfants Su00e9rieux », « cache_age »: 86400, « description »: « A clown has escaped from the circus ! He had other dreams… nWe introduce to you: DJ SiriusClown. nnFollow @les.enfants.serieux for more ! nn#dj #boilerroom #clown #scratchdj #circus #party #soiree #ableton #abletonpush #performance #circuslife #cirque #circuseverydamnday #djing #djlife #siriusclown #fu00eate #housemusic #edm », « type »: « video », « title »: « DJ SiriusClown », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/M___7HuaEO0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=M___7HuaEO0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjXnb8uTPEoEor1XsDV-NcQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.