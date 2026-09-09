Festival Temps de Cirques • Spectacle : FONDATIONS • Compagnie Barks – Bastien Dausse, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : FONDATIONS • Compagnie Barks – Bastien Dausse Jeudi 5 novembre, 19h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:55:00+01:00

Fin : 2026-11-05T19:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:55:00+01:00

Poème sans gravité

La lumière s’allume peu à peu sur ce qui semble être une réserve de musée. Quatre corps immobiles, statues de chair, s’animent doucement. Un paysage d’acier et de structures improbables les entoure. Une humanité fragile finit par émerger, à la recherche d’un équilibre, d’une manière d’habiter le monde. Dans cet espace suspendu dans le temps, tout devient instable : les repères, les corps, la gravité. Ensemble, ils jouent, cherchent, tombent et recommencent. Ensemble, ils dansent.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/fondations-agenda-9676/

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779719-fondations-cie-barks-bastien-dausse »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/fondations-agenda-9676/ »}]

FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.