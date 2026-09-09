Festival Temps de Cirques • Spectacle : Mother.Woman.Artist • Cie MDS – Marianna De Sanctis, Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Mother.Woman.Artist • Cie MDS – Marianna De Sanctis Jeudi 12 novembre, 20h30 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:40:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:40:00+01:00

Un spectacle de cirque brut et authentique, à la croisée du stand-up

Mother.Woman.Artist — une confession, une rébellion, une célébration. Avec un hula hoop et son histoire mise à nu, Marianna De Sanctis transforme la scène en espace de vérité et de résistance. Du cirque sans paillette ni masque. Un #MeToo qui revendique la victoire de devenir celle que l’on choisit d’être : une mère, une femme, une artiste.

Brut. Réel. Implacable.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/mother-woman-artist-agenda-9677/

https://youtu.be/32fDunaNFF0

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779614-mother-woman-artist-cie-mds-marianna-de-sanctis »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/mother-woman-artist-agenda-9677/ »}, {« data »: {« author »: « Marianna De Sanctis (EmoHoop) », « cache_age »: 86400, « description »: « Cie MDS – Marianna De Sanctis nMOTHER.WOMAN.ARTIST nCru00e9ation 2025nnmother.woman.artist@gmail.com n@mother.woman.artistnwww.mariannadesanctis.comnnProduction: Lucie Martignolles nlucie.martignolles@gmail.com », « type »: « video », « title »: « MOTHER.WOMAN.ARTIST – Cie MDS Marianna De Sanctis », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/32fDunaNFF0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=32fDunaNFF0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCy25rwsS08_2iIpSScO-j2w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.