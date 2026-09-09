Festival Temps de Cirques • Spectacle : Préviens Les Autres • Galapiat Cirque, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Préviens Les Autres • Galapiat Cirque 6 et 7 novembre La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T18:30:00+01:00 – 2026-11-06T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T18:30:00+01:00 – 2026-11-07T20:00:00+01:00

Spectacle sous Yourte

Un spectacle super qui ne débutera pas

Dans Préviens les autres, Jonas Séradin incarne un gardien de phare égaré, drôle et fragile, qui refuse l’immobilité. Entre angoisses, humour et engagement, il appelle à réveiller les consciences et à agir ensemble. Un cirque poétique et radical où chacun·e devient acrobate en puissance.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/previens-les-autres-6-agenda-9685/

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779530-previens-les-autres-galapiat-cirque »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/previens-les-autres-6-agenda-9685/ »}]

FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.