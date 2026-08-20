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Festival Temps de Cirques • Spectacle : Quarantaine • Exquise Compagnie, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

vendredi 13 novembre 2026 · La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie · Alès

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Quarantaine • Exquise Compagnie, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie
Adresse
155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
7 à 12€

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Quarantaine • Exquise Compagnie Vendredi 13 novembre, 19h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00

Christine a mis ses talons hauts et défie l’ennui

Christine a mis ses talons hauts, et défie l’ennui -“Action ou vérité ?” Elle tourne en rond dans sa tête, dans son corps. Elle est ce tourbillon de la moitié de vie qui nous pose face à la fin et à nous même, avec nos questions existentielles. -“Quiz!” Directe, un peu trash. De l’enfance à la quarantaine, elle mélange le début et la fin.
https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/quarantaines-agenda-9684/
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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.

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