Festival Temps de Cirques • Spectacle : Quarantaine • Exquise Compagnie, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Quarantaine • Exquise Compagnie Vendredi 13 novembre, 19h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00

Christine a mis ses talons hauts et défie l’ennui

Christine a mis ses talons hauts, et défie l’ennui -“Action ou vérité ?” Elle tourne en rond dans sa tête, dans son corps. Elle est ce tourbillon de la moitié de vie qui nous pose face à la fin et à nous même, avec nos questions existentielles. -“Quiz!” Directe, un peu trash. De l’enfance à la quarantaine, elle mélange le début et la fin.

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La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779978-quarantaines-exquise-compagnie »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/quarantaines-agenda-9684/ »}, {« data »: {« author »: « Exquise Compagnie », « cache_age »: 86400, « description »: « Quarantaines – Vu00e9ronique Tuaillon – Exquise Compagnie n#clown #solo #teaser », « type »: « video », « title »: « 2024 Teaser quarantaines – 2026 Exquise », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fq90CglmRfY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fq90CglmRfY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwRv8SRl9etzJbEKz0EY3WA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.