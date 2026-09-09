Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rising Ape • La Mob à Sisyphe, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rising Ape • La Mob à Sisyphe Vendredi 6 novembre, 20h30 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:45:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T21:45:00+01:00

Cirque de productivité maximal

Rising Ape est un spectacle satirique d’Idriss Roca sur notre obsession contemporaine pour la productivité. Être productif serait une vertu : efficace, rentable, utile à la société. Mais derrière cette promesse se cache une autre réalité — pression permanente, solitude, violence du travail sur les corps et les esprits. Par un prisme circassien et malicieux, Idriss s’empare de cette question, rarement abordée dans le registre du cirque. Alliant virtuosité et vitesse d’exécution dans des dispositifs scéniques ingénieux où tout se fait à vue, Idriss s’efforce de se plier à des cadences infernales, jusqu’à nous donner le tournis. On rit beaucoup, jaune parfois, dans ce thriller sociologique qui révèle les injonctions propres au monde du travail. Rising Ape interroge avec humour et acuité cette question simple et vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour rester productif — et à quel prix ? Reste-il des interstices pour rendre collective et joyeuse cette course absurde ? Sur scène, le Cirque redevient Travail et le Travail un véritable Cirque.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/rising-ape-agenda-9695/

https://youtu.be/cjThkiik-IM?si=Kn3Wxd6_rxy56Oio

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779544-rising-ape-la-mob-a-sisyphe »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/rising-ape-agenda-9695/ »}, {« data »: {« author »: « Idriss Roca », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « RISING APE – Teaser de Production », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/cjThkiik-IM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=cjThkiik-IM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6Cy4kzeJk2xkEnX8FOwTmw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/cjThkiik-IM?si=Kn3Wxd6_rxy56Oio »}]

FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.