Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rupestre • Cie Patuá, Auditorium de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rupestre • Cie Patuá Vendredi 13 novembre, 18h00 Auditorium de Rousson Gard

3 à 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:45:00+01:00

Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:45:00+01:00

Un rituel poétique aux frontières du temps

RUPESTRE explore la mémoire dans un voyage sensoriel entre archaïsme et poésie: deux êtres se retrouvent à travers les plis du temps, guidés par des rythmes et des gestes ancestraux, des souvenirs enfouis… RUPESTRE réveille la mémoire ancestrale et les liens profonds qui unissent les êtres humains.

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.