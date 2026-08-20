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Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rupestre • Cie Patuá, Auditorium de Rousson, Rousson

vendredi 13 novembre 2026 · Auditorium de Rousson · Rousson

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rupestre • Cie Patuá, Auditorium de Rousson, Rousson

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Auditorium de Rousson
Adresse
Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
3 à 5€

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Rupestre • Cie Patuá Vendredi 13 novembre, 18h00 Auditorium de Rousson Gard

3 à 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:45:00+01:00
Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:45:00+01:00

Un rituel poétique aux frontières du temps

RUPESTRE explore la mémoire dans un voyage sensoriel entre archaïsme et poésie: deux êtres se retrouvent à travers les plis du temps, guidés par des rythmes et des gestes ancestraux, des souvenirs enfouis… RUPESTRE réveille la mémoire ancestrale et les liens profonds qui unissent les êtres humains.
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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.

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