Festival Temps de Cirques • Spectacle : Show Business • Cie AVEC MOI, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Show Business • Cie AVEC MOI Mardi 10 novembre, 19h00 La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T19:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T19:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:00:00+01:00

Le spectacle continue : tomber, tenir, survivre ensemble jusqu’au bout

Ils tombent, se relèvent, recommencent. Entre eux, des hula-hoops qui rapprochent autant qu’ils séparent. Derrière l’énergie du show apparaissent l’effort, le doute, la nécessité de continuer. Chacun trouve sa façon de tenir. Mais ensemble, rien ne s’arrête, rien ne cède. Dans cet espace instable, une seule certitude : the show must go on.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/show-business-3-agenda-9674/

https://youtu.be/ytXWqruU_14

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779691-show-business-cie-avec-moi »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/show-business-3-agenda-9674/ »}, {« data »: {« author »: « Marianna De Sanctis (EmoHoop) », « cache_age »: 86400, « description »: « With: nMarianna De Sanctis nPerrine Budan nNuria Florencia Perez Toran nIlaria OrsettinLila-Margaux BraibantnElla SzembeknJasper DeiningernAngela RiegelhofernnRegarde extu00e9rieur: Florent Bergal nnCoproducteur:nVerrerie d’Alu00e8s, Pu00f4le Nationale Cirque OccitaniennAccueil en ru00e9sidence: nLa Cascade, La Grainerie, La Maison des JonglagesnnAdministration: Collectif Tarabiscotu00e9nnVidu00e9o & editing: Fleur d’ananas – delangeanna@gmail.com », « type »: « video », « title »: « Hoopx8 – Cie Avec Moi », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ytXWqruU_14/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ytXWqruU_14 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCy25rwsS08_2iIpSScO-j2w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.