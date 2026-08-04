Festival Terraqué Place de la chapelle Carnac
jeudi 27 août 2026 · Place de la chapelle · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Festival Terraqué
Place de la chapelle Place de l’Église Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-27
LES 10 ANS DU FESTIVAL TERRAQUÉ !
L’évènement musical à ne manquer sous aucun prétexte de la musique classique à la musique contemporaine en passant par la chanson, l’opéra, la musique de chambre, la musique chorale, l’orchestre…
Pour cette 10ème édition, le directeur artistique Clément Mao Takacs a prévu un feu d’artifice artistique, où les grandes pages alternent avec (re)découvertes et pépites oubliées.
Une manifestation destinée à tous les publics, qu’on soit seul, en amoureux, en famille ou juste intrigué.e . .
Place de la chapelle Place de l’Église Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival Terraqué Carnac a été mis à jour le 2026-07-28 par ADT 56
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