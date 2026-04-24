Festival théâtre et humour -Camille tu dors ? Thézillieu Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour -Camille tu dors ?

Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Camille, tu dors ? est une ode aux pyjamas et aux polochons, une insomnie rêveuse. Une escapade nocturne, drôle et poétique.

Jeune public à partir de 3 ans.

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Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

Camille, tu dors? is an ode to pyjamas and duffel bags, a dreamy insomnia. A funny, poetic nocturnal escapade.

For young audiences aged 3 and up.

L’événement Festival théâtre et humour -Camille tu dors ? Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey