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Festival théâtre et humour -Camille tu dors ? Thézillieu Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour -Camille tu dors ? Thézillieu Plateau d’Hauteville vendredi 7 août 2026.

Lieu : Thézillieu

Adresse : Salle des Fêtes de Thézillieu

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 8

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour -Camille tu dors ?

Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Camille, tu dors ? est une ode aux pyjamas et aux polochons, une insomnie rêveuse. Une escapade nocturne, drôle et poétique.
Jeune public à partir de 3 ans.
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Thézillieu Salle des Fêtes de Thézillieu Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

Camille, tu dors? is an ode to pyjamas and duffel bags, a dreamy insomnia. A funny, poetic nocturnal escapade.
For young audiences aged 3 and up.

L’événement Festival théâtre et humour -Camille tu dors ? Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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