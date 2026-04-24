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Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville samedi 8 août 2026.

Lieu : Hauteville-Lompnes

Adresse : Carrières de Hauteville

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe

Hauteville-Lompnes Carrières de Hauteville Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Un concert du groupe il suffira d’un signe , hommage à Jean-Jacques Goldman, est toujours un moment à part, d’autant plus quand il se déroule dans le cadre majestueux des carrières d’Hauteville !
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Hauteville-Lompnes Carrières de Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

A concert by the group il suffira d?un signe , a tribute to Jean-Jacques Goldman, is always a special occasion, all the more so when it takes place in the majestic setting of the Hauteville quarries!

L’événement Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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