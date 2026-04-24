Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville samedi 8 août 2026.
Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe
Hauteville-Lompnes Carrières de Hauteville Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un concert du groupe il suffira d’un signe , hommage à Jean-Jacques Goldman, est toujours un moment à part, d’autant plus quand il se déroule dans le cadre majestueux des carrières d’Hauteville !
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Hauteville-Lompnes Carrières de Hauteville Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr
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English :
A concert by the group il suffira d?un signe , a tribute to Jean-Jacques Goldman, is always a special occasion, all the more so when it takes place in the majestic setting of the Hauteville quarries!
L’événement Festival théâtre et humour Il suffira d’un signe Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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