Festival théâtre et humour La truite Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour La truite

Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Grand succès public, ce spectacle musical vous fera passer une excellente soirée. Le public nage dans le bonheur. (Le Canard Enchainé). Joyeux trémolos, pizzicati coquins, chorégraphies ludiques et jeux de mots désopilants. (Télérama TTT).

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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

A great success with the public, this musical show will give you a great evening. The audience is swimming in happiness (Le Canard Enchainé). Joyous tremolos, naughty pizzicati, playful choreography and hilarious wordplay. (Télérama TTT).

L’événement Festival théâtre et humour La truite Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey