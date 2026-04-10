Festival théâtre et humour Le diner de cons Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Le diner de cons Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville mercredi 5 août 2026.
Plateau d’Hauteville
Festival théâtre et humour Le diner de cons
Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Mercredi soir, n’hésitez pas à venir voir cette comédie culte. Fous rires garantis. Et n’oubliez pas On est toujours le con de quelqu’un, et tant pis pour lui .
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Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr
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English :
Come and see this cult comedy on Wednesday evening. Laughter guaranteed. And don’t forget: You’re always someone’s idiot, and too bad for them .
L’événement Festival théâtre et humour Le diner de cons Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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