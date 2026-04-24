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Festival théâtre et humour Paisible Retraite Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Paisible Retraite Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville vendredi 7 août 2026.

Lieu : Salle des Fêtes d'Hauteville-Lompnes

Adresse : Place du dr Rougy

Ville : 01110 Plateau d'Hauteville

Département : Ain

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif réduit Tarif réduit sur présentation d'un justificatif à la salle d'accueil

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Paisible Retraite

Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Place du dr Rougy Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif à la salle d’accueil

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Deux personnages qui vont apprendre à se connaitre et se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenant. Préparez-vous à pleurer de rire !
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Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Place du dr Rougy Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57  festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

Two characters who will get to know and understand each other as the days go by. A cohabitation that will be as funny as it is surprising. Prepare to cry with laughter!

L’événement Festival théâtre et humour Paisible Retraite Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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