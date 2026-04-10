Festival théâtre et humour Un petit coup de blues Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

Plateau d’Hauteville

Festival théâtre et humour Un petit coup de blues

Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Avec Jacques CHAMBON et Damien LAQUET

Une comédie hilarante de Jacques CHAMBON (le Merlin de Kaamelott) ! Un moment jubilatoire servi par deux comédiens formidables. Une comédie déjà culte.

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Salle des Fêtes d’Hauteville-Lompnes Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57 festivaltheatrehauteville@outlook.fr

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English :

With Jacques CHAMBON and Damien LAQUET

A hilarious comedy by Jacques CHAMBON (Kaamelott’s Merlin)! A jubilant moment served up by two formidable actors. A comedy with a cult following.

L’événement Festival théâtre et humour Un petit coup de blues Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey