Festival Tous Courts Festival international de courts Métrages Aix-en-Provence

Festival Tous Courts Festival international de courts Métrages

Du mardi 2 au samedi 6 décembre 2025. Salles des Cinémas Aixois / Manufacture / Institut de l’Image à l’École Supérieure d’Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-12-02

fin : 2025-12-06

2025-12-02

Cette nouvelle édition promet de nouvelles découvertes cinématographiques et un large panorama de la création contemporaine mondiale à travers des programmes variés et engagés.

Autour des compétitions internationales se tisse tout un programme hors compétitions, un panorama de la création contemporaine.



43e Compétition Internationale de courts métrages



Les Compétitions rythment le Festival, de la Cérémonie d’ouverture avec la présentation des Jurys, jusqu’à la Cérémonie de clôture et la remise des Prix. .

Salles des Cinémas Aixois / Manufacture / Institut de l’Image à l’École Supérieure d’Art Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

International short film festival in Aix-en-Provence.

German :

Die neue Ausgabe verspricht neue filmische Entdeckungen und einen breiten Überblick über das zeitgenössische weltweite Filmschaffen durch vielfältige und engagierte Programme.

Italiano :

Questa nuova edizione promette nuove scoperte cinematografiche e un ampio panorama del cinema mondiale contemporaneo attraverso programmi variegati e impegnati.

Espanol :

Esta nueva edición promete nuevos descubrimientos cinematográficos y un amplio panorama del cine mundial contemporáneo a través de programas variados y comprometidos.

