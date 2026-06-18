Saint-Maixent-l’École

Festival Traverse Bercer le temps installation sonore

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

La compagnie québecoise Les Berceurs du temps s’installe à Pamproux et convie chacun d’entre vous à une douce immersion dans l’univers des berceuses.

Leur installation sonore vous invite au voyage et à l’évasion à bord de chaises à bascule. Prêtez l’oreille à ses murmures et laissez-vous emporter par les échos de l’enfance à travers des chants d’ici et d’ailleurs, avec plus de 2700 berceuses en 106 langues.

Le studio d’enregistrement mobile, aménagé dans un vieux van, ouvre sa porte à celles et ceux qui souhaitent partager une mémoire chantante et laisser une trace à leur tour.

Accès libre/ tout public .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Bercer le temps installation sonore

L’événement Festival Traverse Bercer le temps installation sonore Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre