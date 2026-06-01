Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes Saint-Maixent-l’École mercredi 17 juin 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-06-17
Aventurez vous dans le cabinet de curiosités et découvrez l’univers merveilleux des personnages de contes.
Accès libre pour tout public. .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes
L’événement Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre
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