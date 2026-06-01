Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes Saint-Maixent-l’École mercredi 17 juin 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-06-17

Aventurez vous dans le cabinet de curiosités et découvrez l’univers merveilleux des personnages de contes.

Accès libre pour tout public. .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes

L’événement Festival Traverse Conte à rebours Cabinet de curiosités personnages de contes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre