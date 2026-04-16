Saint-Maixent-l’École

Festival Traverse! Edition 2026

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-15

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre depuis 2018, le festival Traverse ! est dédié aux arts de la parole.

Du 15 au 19 juillet, l’édition 2026 vous embarque pour cinq jours de contes et d’arts de la parole.

À travers les siècles, le rire a toujours fasciné Rabelais écrivait que rire est le propre de l’homme. Les bébés rient avant même de savoir parler ! Et dans l’Europe médiévale, le rire évoquait parfois le diable… Et si le rire était capable de changer le monde ? Et s’il était, tout simplement, ce qui nous relie encore ?

Avec Traverse !, nous vous invitons à vivre des émotions joyeuses et contagieuses. À vous laisser porter par des histoires intemporelles ou résolument contemporaines, où le rire et la joie prennent le dessus, renversent les codes et nous unissent.

Cette édition promet un souffle généreux, lumineux, irrésistible.

Laissez-vous embarquer ! .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.traverse@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Traverse! Edition 2026

L’événement Festival Traverse! Edition 2026 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Haut Val De Sèvre