Festival Turbulences fête ses 15 ans Mistral Palace Valence
Festival Turbulences fête ses 15 ans Mistral Palace Valence dimanche 14 juin 2026.
Valence
Festival Turbulences fête ses 15 ans
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Adhérents, étudiants, lycéens, de 18 ans, bénéficiaires du
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 22:00:00
fin : 2026-06-13 04:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Turbulences fête ses 15 ans avec une soirée explosive aux rythmes UK Garage, breakbeat et bass music !
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
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English :
Turbulences celebrates its 15th anniversary with an explosive evening of UK garage, breakbeat and bass music!
L’événement Festival Turbulences fête ses 15 ans Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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