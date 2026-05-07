Festival Turbulences fête ses 15 ans Mistral Palace Valence

Valence

Festival Turbulences fête ses 15 ans

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérents, étudiants, lycéens, de 18 ans, bénéficiaires du

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 22:00:00

fin : 2026-06-13 04:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Turbulences fête ses 15 ans avec une soirée explosive aux rythmes UK Garage, breakbeat et bass music !

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com

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English :

Turbulences celebrates its 15th anniversary with an explosive evening of UK garage, breakbeat and bass music!

L’événement Festival Turbulences fête ses 15 ans Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme