Festival Ukraine au coeur La Minute-Blonde La Rochelle samedi 4 juillet 2026.

La Rochelle

Festival Ukraine au coeur

La Minute-Blonde 16 rue de la Bonnette La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival de solidarité et de soutien à l’Ukraine et parrainé par Philippe Croizon.

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La Minute-Blonde 16 rue de la Bonnette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 95 06 27

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English :

Festival of Solidarity and Support for Ukraine, sponsored by Philippe Croizon.

L’événement Festival Ukraine au coeur La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle