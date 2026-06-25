Festival Ukraine au coeur La Minute-Blonde La Rochelle
Festival Ukraine au coeur La Minute-Blonde La Rochelle samedi 4 juillet 2026.
La Rochelle
Festival Ukraine au coeur
La Minute-Blonde 16 rue de la Bonnette La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival de solidarité et de soutien à l’Ukraine et parrainé par Philippe Croizon.
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La Minute-Blonde 16 rue de la Bonnette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 95 06 27
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English :
Festival of Solidarity and Support for Ukraine, sponsored by Philippe Croizon.
L’événement Festival Ukraine au coeur La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle
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