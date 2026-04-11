Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès
Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès dimanche 10 mai 2026.
Uzès
Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti
L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Fosse debout.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 22:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Figure emblématique des nuits festives, Philippe Corti enflamme chaque scène avec son énergie contagieuse et son sens inné du rythme. Entre classiques indémodables, pépites inattendues et mix éclectiques, il crée une ambiance chaleureuse et fédératrice !
.
L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 48 21 57 40 billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Uzès seul en scène Closing DJ Set Philippe Corti
An emblematic figure of party nights, Philippe Corti sets every stage alight with his contagious energy and innate sense of rhythm. From timeless classics to unexpected nuggets and eclectic mixes, he creates a warm, unifying atmosphere!
L’événement Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti Uzès a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
À voir aussi à Uzès (Gard)
- Centre équestre Poney Club du Lys Uzès Gard 1 mai 2026
- Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz L’Ombrière Uzès 7 mai 2026
- Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Mémoires d’une ville Salle exposition Ancien Evêché Uzès 8 mai 2026
- Visites Uzès exposition V Uzès, la métamorphose Salle exposition Ancien Evêché Uzès 8 mai 2026
- Festival Uzès seul en scène Philippe Caverivière L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès 8 mai 2026