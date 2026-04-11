Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès

Uzès

Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti

L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Fosse debout.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 22:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Figure emblématique des nuits festives, Philippe Corti enflamme chaque scène avec son énergie contagieuse et son sens inné du rythme. Entre classiques indémodables, pépites inattendues et mix éclectiques, il crée une ambiance chaleureuse et fédératrice !

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L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 48 21 57 40 billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr

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English : Festival Uzès seul en scène Closing DJ Set Philippe Corti

An emblematic figure of party nights, Philippe Corti sets every stage alight with his contagious energy and innate sense of rhythm. From timeless classics to unexpected nuggets and eclectic mixes, he creates a warm, unifying atmosphere!

L’événement Festival Uzès seul en scène Clôture DJ Set Philippe Corti Uzès a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard