Festival Uzès seul en scène Comedy Club L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès

Uzès

Festival Uzès seul en scène Comedy Club

L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès Gard

Tarif : 14 – 14 – 24 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Embarquez pour une soirée irrésistiblement drôle, un plateau explosif, une alchimie de cinq artistes au top de leur créativité. Un Comedy Club façonné par Patrick Timsit avec un seul objectif vous faire rire !

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L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 48 21 57 40 billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr

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English : Festival Uzès seul en scène Comedy Club

Embark on an irresistibly funny evening, with an explosive line-up and the alchemy of five artists at the peak of their creativity. A Comedy Club shaped by Patrick Timsit with a single objective: to make you laugh!

L’événement Festival Uzès seul en scène Comedy Club Uzès a été mis à jour le 2026-04-05 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard