Festival Vélo in Paris, Parc floral de Paris, Paris

Festival Vélo in Paris 24 – 26 avril Parc floral de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Paris abrite l’une des communautés cyclistes les plus diversifiées et éclectiques d’Europe. C’est un phénomène visible à l’œil nu : les cyclistes sont de plus en plus nombreux dans les rues parisiennes. Depuis 2018, Vélo in Paris est l’occasion unique pour les franciliens de venir tester tous les vélos qui vous intéressent sur notre piste test sécurisée d’1km.

Parc floral de Paris Parc Floral de Paris Paris 75012 Paris Paris Île-de-France

VÉLO IN PARIS est le festival qui célèbre la passion du vélo au cœur de la capitale française !

Vélo in Paris