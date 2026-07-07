Festival Vis-à-vis Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Festival Vis-à-vis

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-09 19:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-09

Le festival Vis-à-vis est un événement unique qui permet la valorisation et la présentation au grand public de projets de créations menés par des équipes artistiques dans les établissements pénitentiaires. La Comédie de Caen accueille la première édition de Vis-à-vis Normandie.

Le festival Vis-à-vis est un événement unique qui permet la valorisation et la présentation au grand public de projets de créations menés par des équipes artistiques dans les établissements pénitentiaires. La Comédie de Caen accueille la première édition de Vis-à-vis Normandie, temps fort de la création artistique en milieu carcéral en partenariat avec le Théâtre Paris-Villette. Une rencontre entre l’intérieur et l’extérieur synonyme de partage, une observation réciproque, un enrichissement de part et d’autre de la scène, pour une programmation unique et essentielle.

Création en milieu carcéral, avec le soutien du ministère de la Justice, du ministère de la Culture, de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest, la Région Normandie et de la Fondation Meyer. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Vis-à-vis

The Vis-à-vis festival is a unique event that showcases creative projects led by artistic teams in prisons to the general public. The Comédie de Caen is hosting the first edition of Vis-à-vis Normandie.

L’événement Festival Vis-à-vis Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité