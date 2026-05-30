Festival VOX du livre audio et lecture à voix haute La Maison de la Poésie PARIS
Festival VOX du livre audio et lecture à voix haute La Maison de la Poésie PARIS jeudi 4 juin 2026.
Lire à voix haute, c’est déjà, en soi, un acte de partage qui refuse le silence. Cette année, nous voulons faire résonner les textes qui ont osé dire « non ».
Le 4 juin 2026, le Festival Vox revient à la Maison de la Poésie à Paris pour une 5è édition consacrée à « l’art de la désobéissance ». Alors que le marché du livre audio progresse de +14% en France et que les débats autour de l’IA vocale s’intensifient, le festival réunit auteurs, comédiens et éditeurs autour d’une même conviction : la voix humaine reste un acte d’émotion, de transmission et de résistance.
Au programme :
– Lectures immersives : des comédiens et comédiennes de renom donneront vie aux grands textes de la rébellion
– Avant-premières de livres audio : découvrez en exclusivité les sorties majeures de l’été 2026
– Atelier d’écriture en autonomie autour des désobéissances
– Lectures déambulatoires issues de l’atelier d’écriture et de grands textes d’auteurs et autrices engagé.e.s
– Stand librairie avec toutes les lectures du festival à retrouver en version audio et papier
Festival VOX – 5è édition, Jeudi 4 juin 19h-22h30 à la Maison de la Poésie (Paris)
Un festival dédié au livre audio, à la lecture à voix haute et aux nouvelles écritures sonores.
Pour sa 5è édition, le Festival VOX 2026 explore « l’art de la désobéissance »
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T22:30:00+02:00
La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS
https://www.festivalvox.com/ organisation.festivalvox@gmail.com https://www.facebook.com/VoxFestivalDuLivreAudio# https://www.facebook.com/VoxFestivalDuLivreAudio#
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