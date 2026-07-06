Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Festival Winter Jazz

Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-23

En concert au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage !

MARDI 23 FEVRIER 2027

20H30 Salle Ravel HIBA TAWAJI & IBRAHIM MAALOUF (59€)

MERCREDI 24 FEVRIER 2027

16H30 Boîte de JAZZ Animation

17H45 Pannonica Concert (gratuit)

18H30 Théâtre Victor Boucher ANNE PACEO (29€)

19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)

20H10 Pannonica Concert (gratuit)

20H30 Salle Ravel LEE FIELDS (49€)

22H30 Boîte de Jazz Jam Session

JEUDI 25 FEVRIER 2027

16H30 Boîte de JAZZ Animation

17H45 Pannonica Concert (gratuit)

18H30 Théâtre Victor Boucher CLÉLYA ABRAHAM (19€)

19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)

20H10 Pannonica Concert (gratuit)

20H30 Salle Ravel JOSÉPHINE BAKER, 50èmme Anniversaire (39€)

22H30 Boîte de Jazz Jam Session

VENDREDI 26 FEVRIER 2027

16H30 Boîte de JAZZ Animation

17H45 Pannonica Concert (gratuit)

18H30 Théâtre Victor Boucher LILA-MAY (19€)

19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)

20H10 Pannonica Concert (gratuit)

20H30 Salle Ravel DEE DEE BRIDGEWATER (49€)

22H30 Boîte de Jazz Jam Session

SAMEDI 27 FEVRIER 2027

16H30 Boîte de JAZZ Animation

17H45 Pannonica Concert (gratuit)

18H30 Théâtre Victor Boucher GALLOWSTREET

19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)

20H10 Pannonica Concert (gratuit)

20H30 Salle Ravel DELUXE (39€ / 49€)

22H30 Boîte de Jazz Jam Session

DIMANCHE 28 FEVRIER 2027

15H30 Théâtre Victor Boucher Jazz Band Touquet

17H Salle Ravel NATALIE DESSAY (39€)

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès 03.21.06.72.00

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite .

Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage