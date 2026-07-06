Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage
mardi 23 février 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Festival Winter Jazz
Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-23
En concert au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage !
MARDI 23 FEVRIER 2027
20H30 Salle Ravel HIBA TAWAJI & IBRAHIM MAALOUF (59€)
MERCREDI 24 FEVRIER 2027
16H30 Boîte de JAZZ Animation
17H45 Pannonica Concert (gratuit)
18H30 Théâtre Victor Boucher ANNE PACEO (29€)
19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)
20H10 Pannonica Concert (gratuit)
20H30 Salle Ravel LEE FIELDS (49€)
22H30 Boîte de Jazz Jam Session
JEUDI 25 FEVRIER 2027
16H30 Boîte de JAZZ Animation
17H45 Pannonica Concert (gratuit)
18H30 Théâtre Victor Boucher CLÉLYA ABRAHAM (19€)
19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)
20H10 Pannonica Concert (gratuit)
20H30 Salle Ravel JOSÉPHINE BAKER, 50èmme Anniversaire (39€)
22H30 Boîte de Jazz Jam Session
VENDREDI 26 FEVRIER 2027
16H30 Boîte de JAZZ Animation
17H45 Pannonica Concert (gratuit)
18H30 Théâtre Victor Boucher LILA-MAY (19€)
19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)
20H10 Pannonica Concert (gratuit)
20H30 Salle Ravel DEE DEE BRIDGEWATER (49€)
22H30 Boîte de Jazz Jam Session
SAMEDI 27 FEVRIER 2027
16H30 Boîte de JAZZ Animation
17H45 Pannonica Concert (gratuit)
18H30 Théâtre Victor Boucher GALLOWSTREET
19H15 Boîte de Jazz Concert (gratuit)
20H10 Pannonica Concert (gratuit)
20H30 Salle Ravel DELUXE (39€ / 49€)
22H30 Boîte de Jazz Jam Session
DIMANCHE 28 FEVRIER 2027
15H30 Théâtre Victor Boucher Jazz Band Touquet
17H Salle Ravel NATALIE DESSAY (39€)
Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme
Palais des Congrès 03.21.06.72.00
Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme
Accessible aux personnes à mobilité réduite .
Place de l’Hermitage Palais des Congrès Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Festival Winter Jazz Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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