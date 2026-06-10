#FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE MAXENCE LEROY Le Baiser Salé Paris
#FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE MAXENCE LEROY Le Baiser Salé Paris jeudi 13 août 2026.
Son parcours éclectique, son audace et sa fraîcheur redéfinissent les codes de la scène jazz, prouvant que la tradition peut rimer avec modernité et spontanéité.
Maxence Leroy réunit autour de lui Romain Labaye à la basse, Tao Ehrlich à la batterie, Benjamin Petit au saxophone et Valentine Leroy au chant. Au programme, des chansons pop, punk et fusions revisitées avec liberté et malice — grooves généreux, mélodies familières et improvisations qui font mouche. Une soirée qui s’adresse autant aux amateurs de jazz qu’aux curieux venus simplement passer une belle nuit musicale.
Le jeune pianiste Maxence Leroy, ambassadeur d’une nouvelle génération jazz, invite musiciens et public à plonger dans un univers où l’énergie créative le dispute à la bonne humeur !
Le mercredi 12 août 2026
de 21h00 à 23h30
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-13T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-13T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T23:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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