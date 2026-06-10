FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE MAXENCE LEROY Le Baiser Salé Paris

Son parcours éclectique, son audace et sa fraîcheur redéfinissent les codes de la scène jazz, prouvant que la tradition peut rimer avec modernité et spontanéité.

Maxence Leroy réunit autour de lui Romain Labaye à la basse, Tao Ehrlich à la batterie, Benjamin Petit au saxophone et Valentine Leroy au chant. Au programme, des chansons pop, punk et fusions revisitées avec liberté et malice — grooves généreux, mélodies familières et improvisations qui font mouche. Une soirée qui s’adresse autant aux amateurs de jazz qu’aux curieux venus simplement passer une belle nuit musicale.

Le jeune pianiste Maxence Leroy, ambassadeur d’une nouvelle génération jazz, invite musiciens et public à plonger dans un univers où l’énergie créative le dispute à la bonne humeur !

Le mercredi 12 août 2026

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-13T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-13T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

