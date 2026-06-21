Festivaloire, Théâtre de verdure de l’Ile d’Or, Amboise

Informations pratiques

Festivaloire Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre de verdure de l’Ile d’Or Indre-et-Loire

Evénement culturel et festif de plein air autour du patrimoine vivant de la Loire, fleuve emblématique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ouvert à tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Festivaloire célèbre le patrimoine vivant de la Loire à travers des expositions, conférences, spectacles, concerts, savoir-faire et animations familiales. Une journée conviviale et gratuite sur l’Île d’Or, au cœur d’Amboise.

Théâtre de verdure de l’Ile d’Or Ile d’Or, Allée des Mariniers, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 26 37 12 39 Théâtre de verdure de l’Ile d’Or situé entre les deux bras de la Loire, au cœur du centre-ville d’Amboise. Accès à pied, en vélo, en véhicule particulier ou bus.

Festivaloire célèbre le patrimoine vivant de la Loire à travers des expositions, conférences, spectacles, concerts, savoir-faire et animations familiales.

©Conception : Les Historiales Amboisiennes