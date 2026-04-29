FESTIV’BANDA Bonnat
FESTIV’BANDA Bonnat samedi 4 juillet 2026.
Bonnat
FESTIV’BANDA
Place de la Fontaine Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival réunissant cinq bandas
Entrée libre
buvettes et restauration sur place
–> BANDA BDB .
Place de la Fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine bandabdb.23@gmail.com
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English : FESTIV’BANDA
L’événement FESTIV’BANDA Bonnat a été mis à jour le 2026-04-29 par Portes de la Creuse en Marche
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