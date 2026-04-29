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FESTIV’BANDA Bonnat

FESTIV’BANDA Bonnat

FESTIV’BANDA Bonnat samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de la Fontaine

Ville : 23220 Bonnat

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bonnat

FESTIV’BANDA

Place de la Fontaine Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Festival réunissant cinq bandas
Entrée libre
buvettes et restauration sur place

–> BANDA BDB   .

Place de la Fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   bandabdb.23@gmail.com

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English : FESTIV’BANDA

L’événement FESTIV’BANDA Bonnat a été mis à jour le 2026-04-29 par Portes de la Creuse en Marche

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