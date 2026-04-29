Bonnat

FESTIV’BANDA

Place de la Fontaine Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival réunissant cinq bandas

Entrée libre

buvettes et restauration sur place

–> BANDA BDB .

Place de la Fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine bandabdb.23@gmail.com

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English : FESTIV’BANDA

L’événement FESTIV’BANDA Bonnat a été mis à jour le 2026-04-29 par Portes de la Creuse en Marche